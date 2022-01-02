«الصحة» تحذر من خطورة التدخين: يسبب أمراض القلب

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه خطورة التدخين على كل الفئات العمرية التي تداوم على التدخين بصورة مستمرة، نظرا لما تمثله من خطورة على صحة الأشخاص، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لما يمثله التدخين من آثار جانبية طويلة المدى وقصيرة المدى.

«الصحة» تسعى لتغيير مفاهيم بعض العادات الخاطئة

وتعطي وزارة الصحة والسكان اهتماما كبيرا لتوعية المواطنين وتغيير بعض المعتقدات الخاطئة بشأن بعض العادات السيئة التي تمثل خطورة على صحة الأشخاص التي يمكن تؤثر على صحة المواطنين، وتهدف الصحة لتصحيح مفاهيم المواطنين حول بعض المعتقدات الخاطئ التي تؤثر على صحة الأشخاص حاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

أضرار التدخين على الأشخاص

وحذرت وزارة الصحة الأشخاص من خطورة التدخين نظرا لما يمثله من خطورة على صحتهم؛ وإصابتهم بالعديد من الأمراض التي تؤثر على الصحة، وتتمثل هذه الأمراض الناتجة عن التدخين في:

- اعتلال الرئتين

- أمراض القلب

- أمراض الأوعية الدموية

التدابير الوقائية خلال أعياد الميلاد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتزامنا مع أعياد الميلاد التي يشهدها العالم بصورة عامة حاليا، ويتم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تساعد على الوقاية من خطورة التعرض للعدوى خلال التجمعات.

نصائح لتجنب العدوى بفيروس كورونا

وحددت وزارة الضحة مجموعة من النصائح يجب على جميع الفئات العمرية التي الالتزام بها خلال فترة الاحتفالات لتجنب انتقال العدوى، وخاصة مع تزامن انتشار متحور أوميكرون، حيث أصبحت التدابير الوقائية واللقاحات خير وسيلة للوقاية من العدوى، وتتمثل الإجراءات الوقائية في:

- التباعد الاجتماعي عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر قدر الإمكان.

- الحصول على اللقاح بصورة عامة والحصول أيضا على الجرعة التنشيطية.

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة.

- تجنب اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة.

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الحرص على نظافة اليدين باستمرار.