هل تختلف أعراض «كورونا دلتا» عن متحور أوميكرون؟.. طبيب يوضح

قال الدكتور مجدي بدارن، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أعراض كورونا دلتا تتشابه كثيرًا مع أعراض متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن أعراض فيروس كورونا جميعها تتشابه مع المتحورات الجديدة التي طرأت على الفيروس، مع اختلاف طفيف في العرض الذي يمكن أن يكون مصاحبا للمتغير الجديد.

أعراض كورونا دلتا

وأضاف بدران في تصريحات لــ«الوطن»، أن أعراض كورونا دلتا التي تم رصدها على الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور دلتا تتمثل في:

- ارتفاع في درجة الحرارة

- سعال جاف مستمر

- حمى مصحوبة بقشعريرة

- سيلان الأنف والقيء وآلام الرقبة

- الصداع الشديد وإحمرار في العين

- صعوبة في التنفس

- ألم حاد في منطقة البطن

- فقدان تغير حاسة الشم والتذوق انخفاض ضغط الدم

- الشعور بالإرهاق والخمول.

أعراض متحور أوميكرون

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أعراض متحور أوميكرون رغم اختلاف ظهوره في فترة وجيزة إلا أن هناك العديد من الأعراض التي تتشابه مع باقي الأعراض المختلفة لفيروس كورونا وتتمثل هذه الأعراض في:

- التهاب الحلق

- الصداع

- الأوجاع والآلام

- الإسهال

- طفح على الجلد

- تغير لون أصابع القدمين واليدين

- احمرار العين

- فقدان حاسة التذوق أو الشم نادر خلاف العدوى بالسلالات السابقة

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

شدد بدران على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي تساعد على تقليل من الإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بالمتحورات التي طرأت على الفيروس وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في «غسيل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بكحول- ارتداء الكمامة- التباعد البدني الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

أهمية الحصول على لقاحات كورونا

نوه على أهمية اللقاح على أي نوع من اللقاحات التي توفرهم وزارة الصحة بمختلف مراكز التطعيم من أجل الوقاية من التعرض لمضاعفات فيروس كورونا وأن جميع اللقاحات ذات فاعلية، وهناك بعض الأعراض التي تظهر عقب الحصول على اللقاح وتتمثل في «ألم في المفاصل- احمرار أو وروم مكان الحقن- ارتفاع درجة الحرارة- الشعور بالرغبة في النوم».