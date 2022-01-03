مصير مقعد إبراهيم حجازي بـ«الشيوخ».. المجلس يفقد 3 أعضاء في فصل تشريعي واحد

ينتظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ورود خطاب وزارة الداخلية بخلو مقعد البرلماني الراحل الكاتب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس سابقًا.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

300 عضو بمجلس الشيوخ

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يُشار إلى أنَّه بوفاة النائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، يكون المجلس قد فقد ثالث أعضاءه في الفصل التشريعي الحالي، إذ نعى المجلس النائب الدكتور أحمد عبدالعزيز، عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة في العام الماضي.

كما نعى المجلس، اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية أيضًا العام الماضي.

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح إبراهيم حجازي

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تخصيص جزء من الوقت لتأبين النائب الراحل الأستاذ إبراهيم حجازي الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، كما وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد، مع قراءة الفاتحة على روح الراحل.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ الفقيد قائلًا: «ننعى الزميل العزيز إبراهيم حسن حجازي، عضو المجلس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، التي كان الفقيد العزيز أحد المؤرخين لها من واقع مشاركته الفعلية في هذه الحرب».