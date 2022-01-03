الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح إبراهيم حجازي.. وعبدالرازق: فقدنا أحد مؤرخي أكتوبر

حرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة، على روح الراحل النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

إعلان خلو المقعد بمجرد إخطار وزارة الداخلية

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنَّه فور إخطار وزارة الداخلية بوفاة النائب إبراهيم حجازي سيتمّ إعلان خلو المقعد.

ونعى رئيس مجلس الشيوخ، إبراهيم حجازي، «يعز علىّ أن أنعي إلى المجلس الموقر الزميل العزيز إبراهيم حسن حجـازي، عضو المجلس، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، التي كان الفقيد العزيز أحد المؤرخين لها من واقع مشاركته الفعلية فى هذه الحرب».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، في نعيه، «الإعلامي البارز عمل في العديد من الصحف والمجلات، وحصل على جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة، كما نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990، وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاماً».

عبدالرازق: الراحل أدى رسالته على أكمل وجه

وأشار عبدالرازق، إلى أنَّ الفقيد عدة برامج تليفزيونية، خاصة الرياضية منهــا، وكان اهتمامه بهذا المجال سبباً في تنظيم مؤسسـة الأهرام للبطولات الرياضية في العديد من المناطق الأثرية والسياحية.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ: «واصل الراحل عطاءه للوطن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجه، وداخل المجلس ومن خلال رئاسته للجنة الشباب والرياضة في دور الانعقاد العـادي الماضي».

واختتم عبدالرازق، نعيه، بالدعاء للكاتب والإعلامي الراحل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان».