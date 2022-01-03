الحكومة: مشروع قانون جديد لتنظيم عمالة المنازل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بعملهم.

مشروع قانون لتنظيم عمالة المنازل

وقال «سعفان» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، اليوم، إن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، ويتم حاليا تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.

جاء ذلك تعقيبا على طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، النص على العمالة المنزلية.

استثناءات قانون العمل

ووافق مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.