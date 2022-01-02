القوى العاملة: التفتيش على 131 ألف منشأة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و 348 مصنعاً وشركة على مدى 21 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سعفان في تصريحات اليوم، إن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 20054 منشأة، والمنيا 12172، وسوهاج 12041 منشأة، والقليوبية 8622، ودمياط 7715 منشأة، والغربية 7705 منشأة، والبحيرة 7315 منشأة، والشرقية 7334 منشأة، والمنوفية 4759 منشأة، والأقصر 4235 منشأة، وكفر الشيخ 4060 منشأة، والقاهرة 3933 منشأة، والدقهلية 3982 منشأة، ومرسى مطروح 3954 منشأة،

والإسماعيلية 3777 منشأة، وبورسعيد 3793 منشأة، وأسيوط 3649 منشأة، والجيزة 3348 منشأة، وجنوب سيناء 2490 منشأة، بني سويف 2403 منشأة.

وجاءت في الترتيب الحادي والعشرين على مستوى المحافظات والوادي الجديد 2343 منشأة، والإسكندرية 2188 منشأة، والبحر الأحمر 1979 منشأة، وأسوان 1512 منشأة، والسويس 1278 منشأة، والفيوم 1185 منشأة.وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.