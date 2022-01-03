الإسكان: 73% معدل تنفيذ مشروع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنّ معدلات التنفيذ في مشروع «النهر الأخضر»، بالعاصمة الإدارية الجديدة تسير وفق الجدول الزمني المخطط له.

وأضاف «خطاب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مشروع النهر الأخضر مُقسم إلى عدد من القطاعات منها الحديقة الإسلامية التي تقع بالقرب من مسجد «الفتاح العليم»، و بلغت نسبة التنفيذ بها 65%، والقطاع الثاني المطل على منطقة الأبراج «CBD»، وبلغت نسبة التنفيذ بها 65%، فيما بلغت نسبة التنفيذ في القطاع الثالث 62%، وإجمالي نسب التنفيذ في المشروع بلغت 73%.

طرح المرحلة الثانية من النهر الأخضر

وفيما يخص طرح المرحلة الثانية من مشروع النهر الأخضر، أشار «خطاب»، إلى عدم وجود معلومات عن طرح المرحلة الثانية من المشروع، ومن المقرر افتتاح المشروع أمام الجمهور بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى من المشروع تبدأ من الطريق الدائري الأوسط إلى الطريق الدائري الإقليمي، حيث تبلغ مساحة تلك المرحلة 168 فدانًا، وتطل عليها الأحياء الـ 6 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

النهر الأخضر .. الأكبر في العالم

وأوضح «خطاب»، أنّ النهر الأخضر هو الأكبر في العالم حيث تبلغ مساحته الإجمالية 1000 فدان، بطول 10 كيلومترات، وتبلغ مساحته 3 أضعاف حديقة «هايد بارك»، الموجودة بالعاصمة البريطانية لندن.

كما يضم بحيرتين صناعيتين تم إنشاء البحيرة الحالية في النهر الأخضرعلي مساحة 4 أفدنة، والبحيرة الثانية تتجاوز مساحتها 25 فدانًا، وتحتوي على ألعاب مائية ترفيهية، وتحصل كل من البحيرتين علي المياه الخاصة بهما من المياه المعالجة من العاصمة الإدارية.

ويمكن الدخول والخروج منها عن طريق 36 بوابة على طول النهر الأخضر، ويحتوي المشروع على مطاعم ومقاهي وكل ما يلزم المترددين على الحديقة.