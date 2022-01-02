«العدل» تطلق منظومة تقديم إقرارات الذمة عن بعد لموظفي العاصمة الإدارية

أطلقت وزارة العدل في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، التي جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.

وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، والبالغ عددهم هذا العام نحو أربعة آلاف ومائة موظف، وتم ربط مقر إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء.

شبكات مؤمنة لنقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد

كما تم ربط مقرات الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات التي كانت تحرر ورقيًا من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.

رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل

ويتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، التي تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل.