وفد مشايخ سيناء يبحث تدريب أبناء «أرض الفيروز» في «الأكاديمية الوطنية»

زار وفد من مشايخ أهم القبائل السيناوية الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأحد، لبحث سبل التعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية من أجل تدريب وتأهيل أبناء سيناء داخل الأكاديمية التي تعد المرجع الأول لتأهيل القيادات في مصر.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وتناول اللقاء تحديد اهم الاحتياجات التدريبية لأبناء سيناء من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصميم برامج مخصصة تتعامل مع واقع واحتياجات أبناء سيناء بما يجعل عملية التدريب والتأهيل تؤدي في النهاية إلى زيادة دور أبناء سيناء في عملية التنمية التي تجري حالياً على أرض مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص.

تأهيل وتدريب القيادات

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.