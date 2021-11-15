«الوطنية للتدريب»: 15 ألف شاب شاركوا بالنسخ الماضية لمنتدى شباب العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم لم يجرٍ تنظيمه في العام الماضي بفعل جائحة كورونا التي أثرت على إقامة المؤتمرات والندوات والمنتديات في العالم، موضحةً أن الأولوية في المشاركة خلال نسخة العام المقبل ستكون للشباب الذي لم يشارك من قبل في مؤتمرات الشباب.

ورش عمل وكلمات عن العالم في فترة ما بعد كورونا

وأضافت «راغب» خلال تصريحات تليفزيونية، أن نسخة العام المقبل ستشهد عقد ورش عمل وكلمات عن العالم في فترة ما بعد كورونا، ومناقشة تأثير الأزمة على اقتصاديات الدول، كما أن المؤتمر سيوفر مساحة كبيرة للتفاعل بين الشباب من دول العالم المختلفة.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن النسخ الثلاث الماضية من منتدى الشباب شهدت استضافة نحو 15 ألف شاب ممثلين عن 160 دولة، لكن النسخة المقبلة لن تشهد وجود أعداد بمثل ما حدث خلال السنوات الماضية، بسبب ظروف كورونا، لافتةً إلى أن الحضور في آخر نسخة قارب على الـ8 آلاف مشارك.

سعادة والشغف يمثله المنتدى للمشاركين

وأكدت رشا راغب أن المنتدى يمثل حالة كبيرة من السعادة والشغف والوهج والإبداع والتواصل واللُحمة بين شباب العالم، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال النسخة الرابعة من مؤتمر شباب العالم، لمنع وقوع أي إصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت أن كل من سيشارك في منتدى شباب العالم، يجب أن يكون حاصلًا على لقاح كورونا، ويحمل شهادة معتمدة تفيد بذلك، كما سيتم إجراء مسحة كورونا «PCR» خلال المنتدى، لافتةً إلى السماح بمشاركين جُدد ومحاولة عدم تكرار الحضور الذين شاركوا من قبل.

ولفتت، إلى أن من يرغب في الحضور بمنتدى شباب العالم خلال النسخة القادمة، عليه أن يسجل على الموقع الرسمي للمنتدى، إذ يوجد أكثر من معيار يتم على أساسه اختيار المشاركين، منها نسبة الذكور والإناث، والدول التي لم تشارك من قبل، وأن يكون المشارك قدم إنجازا أو رؤية في مجال معين وله ثِقل.