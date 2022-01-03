مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان بتوجيهات رئاسية (فيديو)

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا الدولي بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، للمساهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في جنوب السودان.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم والتضامن المصري مع جنوب السودان في مختلف الأزمات والمحن.

وتأتي المساعدات تأكّيداً لعمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر وجنوب السودان، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في أوقات المحن والأزمات.