عاجل.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان بتوجيهات رئاسية

أقلعت طائره نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار (جوبا) بجمهورية جنوب السودان، محمّلة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان، وذلك في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو دولة جنوب السودان، عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا لمساندة إخوانهم من شعوب القارة، مؤكدين أنّ تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة في الوجدان، ما يسهم في تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

تأتى المساعدات تأكيدا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز الأزمات كافة، التي تواجه شعوب القارة.