تداول 285 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال أول يومين في 2022

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية التي تعد أول أيام عام 2022؛ وخاصة في حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 285574 طن، وحسب بيان للهيئة بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 2101 حاوية مكافئة، وذلك مع التحسن التدريجي للأحوال الجوية.

53 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إنه قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية 53 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ 34 ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

انتظام العمل بالميناء واتباع معايير بيئية قياسية

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

وشدد «شاهين» على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.