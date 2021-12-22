ميناء الإسكندرية يطرح مزايدات علنية عامة لمدة استغلال 3 سنوات

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن طرح مزايدات علنية لمدة استغلال ثلاث سنوات، تتمثل في استغلال ساحة 9 وكافيتريا وعدد 3 مكاتب بمبنى اللوجيستي 1 خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة.

استغلال ساحة 9 في ميناء الإسكندرية

وتضم المزايدات حق استغلال ساحة 9 بمساحة 8235 متر مربع بالمنطقة الثانية بميناء الدخيلة، لنشاط تخزين البضائع العامة، عدا البضائع الخطر والسيارات، مع منح تراخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات.

وتعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، وتأمين دخول المزاد 200000 جنيه، «مائتي ألف جنيه».

استغلال كافيتريا وعدد 3 مكاتب بمبنى اللوجيستي

والثاني يتمثل في حق استغلال كافيتريا ميناء الإسكندرية وعدد 3 مكاتب بمبنى اللوجيستي 1 خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة، وكذلك المكاتب أرقام 1 بالمبنى رقم 1، و6 بالمبنى رقم 6، وعدد «1 أوفيس + دورة مياه» في مبنى رقم 4، بساحة دخول وخروج اللواري خارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة.

وتعقد جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، وتأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه للكافيتريا، وبمبلغ 10 آلاف جنيه لكلا من المكاتب والأوفيس والمحلق به دورة المياه.

انعقاد جلستي المزايدة في ميناء الإسكندرية

وتعقد جلستي المزايدة والاستفسارات بالدور الثالث علوي، بمبنى رئاسة الهيئة بجوار باب 4 جمارك/ 11 سابقًا، في الثانية عشر ظهرًا، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة التجارية بالدور الثالث بنفس المبنى، بموجب طلب بمبلغ 299 جنيها للمزايدة 1، وبمبلغ 399 جنيها للمزايدة رقم 2، يضاف إليها 14% ضريبة القيمة المضافة، وصندوق «تكريم الشهداء + دعم المعاقين»، ونسبة التأمين النهائي طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، وكافة مستندات الطرح ببوابة التعاقدات العامة للإطلاع دون مقابل.