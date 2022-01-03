الطلب العالمي وجنون الأسعار يرفعان صادرات مصر من الألومنيوم لـ44%

تسببت موجة الطلب الحاد، والارتفاع الجنوني في الأسعار في زيادة قيمة صادرات مصر من الألومنيوم بنسبة 44%، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي. وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات الألومنيوم حققت 635 مليون دولار، مقارنة بـ 442 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع أسعار الألومنيوم العالمية

وشهدت أسعار الألومنيوم العالمية ارتفاعات كبرى خلال العام 2021، حيث قفزت من نحو 2100 دولار للطن في بداية العام إلي أكثر من 3 آلاف دولار للطن في أكتوبر الماضي، ثم تراجعت إلى 2800 دولار تقريبا في ديسمبر الماضي، وهو ما منح المنتجين والمصدرين أرباحا هائلة، بدافع من الطلب المرتفع.

ارتفاع صادرات الألومنيوم

وكانت مصر، ممثلة في الشركة الوحيدة المنتجة للألومنيوم، «مصر للألومنيوم» ضمن كبار المستفيدين من الأسعار المرتفعة والطلب الزائد، حيث أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والمعادن أن صادرات الألومنيوم ومصنوعاته للسوق الإيطالية ارتفعت بنسبة 21%، في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، محققة 273 مليون دولار، مقارنة بـ226.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2020.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسبانيا بنسبة 185%، لتحقق 48.4 مليون دولارا، مقارنة بـ 17.1 مليون دولار، وإلى ألمانيا بنسبة 96%، محققة 34.3 مليون دولار، مقابل 17.5 مليون دولار، والولايات المتحدة بنسبة 462% لتصل إلى 33.7 مليون دولار، مقابل 6 ملايين دولار فقط في العام 2020.

وشمل النمو في التصدير أسواق المغرب، التي نمت الصادرات إليها 58%، لتصل إلي 32.3 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار، وليبيا بنسبة 31%، وبقيمة بلغت 29.6 مليون دولار، مقارنة بـ22.6 مليون دولار والصين بنمو 187% وبقيمة 18.3 مليون دولار، مقابل 6.4 مليون دولار، ثم فرنسا بنمو 164%، محققة 16.3 مليون دولار، مقارنة بـ6.2 مليون دولار.