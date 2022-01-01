شعبة مواد البناء: استقرار سعر بيع طن الأسمنت مع بداية العام الجديد

قال تجار مواد البناء في الغرف التجارية، إن شركات حديد التسليح والأسمنت أبقت على أسعار الشهر الماضي دون تغيير، موضحين في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك أسعارا جديدة بعد احتفالات عيد الميلاد 7 يناير بسبب الإجازات وهدوء الأسواق وتوقف مؤقت لأعمال البناء.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن أسعار خام الحديد «البليت» عالميا شهدت تراجعا واضحا خلال العام الماضي 2021 فيما استقرت الأسعار محليا 3 أشهر.

وتابع: «حيث سجل سعر البيليت، انخفاضا بقيمة 14 دولارا، حيث تراجعت من 647 دولارا للطن ليصل إلى 633 دولارا حتى بداية العام الجاري 2022».

سعر خام الحديد عالميا

وأوضح: «فيما سجل خام الحديد عالميا 118.25 دولار، وسجل فحم الكوك سعر 355 دولارا، وسجلت خردة الصلب سعر 462 دولارا فيما بيع حديد التسليح بسعر 703 دولارات وبيعت اللفائف بسعر 740 دولارا والمسطحات سجلت سعر 785 دولارا والنحاس بيع بسعر 9720.5 دولار وبيع الألومنيوم بسعر 28075 دولارا وسجل الرصاص سعر 23040.0 دولار.

سعر الحديد محليا

وأردف: «فيما بيع حديد التسليح محليا بسعر 13.75 ألف جنيه للطن في المصنع، وسعره للمستهلك يصل حتى 14.2 ألف جنيه للطن، فيما يباع سعر حديد التسليح للمصانع المتكاملة، بين 14.7 ألف حتى 15 ألف جنيه للطن في المصنع، ويصل للمستهلك من 15 ألف حتى 15.2 ألف جنيه مقابل 15.600جنيه لحديد عز».

وفى سياق آخر، قال «الزيني»، إن هناك استقرارا في سعر بيع طن الأسمنت بداية العام الجاري 2022، ليباع سعر طن الأسمنت المسلح بسعر 1100 جنيه، وبيع أسمنت النصر بسعر 1050جنيها، وسجل أسمنت المعلم سعر 1025 جنيها، فيما بيع أسمنت المخصوص بسعر 1050جنيها، مشيرا إلى أن سوق الأسمنت يعاني من الركود وتراجع الطلب خلال تلك الفترة ولا يعاني من ارتفاع الأسعار.