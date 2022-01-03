برلماني: إقرار العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني «مكسب كبير للعمال»

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس ناقش اليوم قانون العمل وهو قانون حساس جدًا، ويخدم قطاعًا كبيرًا من العاملين، أو أصحاب العمل، ومن أبرز المواد التي جرى إقرارها اليوم هو إقرار العلاوة بنسبة 3% من الأجر التأميني، وهذا سيكون أكبر من الـ7% التي كان يجري إقرارها في القانون السابق من الراتب الأساسي.

إقرار نسبة العلاوة «مكسب كبير للعمال»

وأضاف «مصطفى»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه سارة حازم، اليوم الاثنين، أن إقرار هذه النسبة يعتبر مكسبًا كبيرًا للعمال في المصانع والشركات المختلفة، مضيفا بأن إحدى المواد الأخرى التي جرى إقرارها هي استمرار الصندوق المهني والفني، وهذا متعلق بتدريب العمال وتنمية المواهب البشرية على مستوى الدولة المصرية، بهدف وجود عامل مدرب، ووجود صندوق مباشر لهذا التدريب.

إقرار مادة للعمالة غير المنتظمة

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أنه جرى إقرار مادة أيضًا في القانون للعمالة غير المنتظمة، وهي التي ليس لها عقود دائمة أو غطاء تأميني، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع، وأثرها كبير جدًا سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي «حوالي ثلث الاقتصاد المصري يعمل بداخله عمالة غير منتظمة، ويجب توفير الدعم والغطاء اللازم لهم، وهذا ما لمسه الجميع عندما قرر الرئيس تقديم منحة استثنائية لهم في ظل جائحة فيروس كورونا، ووجود صندوق يحميهم خلال الفترات الصعبة مكسب كبير جدًا».

فائض الصندوق لن ينقل إلى الخزانة العامة

وأكد أن فائض الصندوق لن يُنقل إلى الخزانة العامة حفاظًا على هذه الأموال، وهذا أيضًا يعتبر مكسبًا كبيرًا جدًا، لمواجهة أي أزمات تهدد العمالة غير المنتظمة.