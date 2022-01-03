نائبة في «الشيوخ»: مشروع قانون العمل خرج بـ267 مادة في 5 كتب (فيديو)

أكدت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون العمل الجديد، الذي يجري مناقشته خلال الأيام الجارية، إذ أنه يمس شريحة كبيرة جدا من المواطنين المصريين، لافتة إلى أن التنسيقية عقدت حوارا مجتمعيا؛ لسماع أراء كل الأطراف سواء كانوا أصحاب الأعمال أو العمال أو الحكومة.

تفهمنا وجهة نظر كل طرف والقانون متوازن

عضو مجلس الشيوخ، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «تفهمنا وجهة نظر كل طرف والقانون متوازن، والحكومة أجرت نفس الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية، وسيضمن القانون حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء».

مشروع القانون ضخم وخرج بـ267 مادة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى القانون يهتم بتحديد ساعات العمل والعطلات وحقوق المرأة وإجازات الوضع ورعاية الطفل، كما حرص على أن يكون تشغيل الأطفال متوافقا مع المعايير الدولية وله محددات معينة، لافتة إلى أن مشروع القانون ضخم وخرج بـ267 مادة، بواقع 5 كتب، وكل كتاب يشمل مجموعة من القواعد والواجبات والحقوق لكلا الطرفين.

محكمة عمالية متخصصة للنظر في القضايا العمالية

وأوضحت «زكي»، أن الحد الأدنى لتشغيل الأطفال 15 عاما، وأن يكونوا مسجلين للجهات الإدارية المختصة، كما نظم القانون وجود محكمة عمالية متخصصة لسرعة التقاضي والنظر في القضايا العمالية للتعامل مع النزاعات بين أصحاب الأعمال والعمال.