أول رد من التموين بشأن طرح فرش أسنان على البطاقات: ليست أساسية (مستند)

ردت وزارة التموين، على خطابي الدكتور إيهاب هيكل نقيب الأسنان، بطرح فرش أسنان على بطاقات التموين بمعدل فرشة لكل مواطن، تصرف كل 3 أشهر، حماية على صحة المواطنين، وتوفيرا على الدولة من الإنفاق على الأمراض التي تنتج عن إهمال غسل الأسنان، التي تصل إلى إصابة القلب، قائلة: إنه لا يمكن اعتبار فرش الأسنان من السلع ذات الأولوية القصوى بالنسبة للفئات المستحقة للدعم.

خطاب وزارة التموين لنقيب أطباء الأسنان

وحصلت «الوطن»، على خطاب وزارة التموين لنقيب أطباء الأسنان، مؤكدة في ردها أنه: إيماءً إلى كتابيه رقمي 215 المـؤرخ 2021/12/1، 225 المؤرخ 2021/12/20 ، المتضمنان اقتراح إضافة فرش الأسنان إلى قائمة السلع التي يجري توزيعها على البطاقات التموينية، بالإحاطة أنه بالعرض على الدكتورالوزير، جرى التوجيه لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأفادت الهيئة، بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعد الجهة المنوط بها تدبير احتياجات البلاد من السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين، وبصفة خاصة الفئات المستحقة للدعم بمنظومتي (السلع التموينية- الخبز)، وذلك من خلال المبالغ المالية المخصصة في الموازنة العامة للدولة للإنفاق على الدعم السلعي، بما يؤمن الحد الأدني من الغذاء الصحي المستدام، لمواجهة أية ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية داخل السوق المحلي، وبالتالي فإن توفير السلع الغذائية الرئيسية، يأتي على رأس أولويات الوزارة للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل.

وزارة التموين

وأكدت الهيئة، ومن ثم، فإنه لا يمكن اعتبار فرش الأسنان من السلع ذات الأولوية القصوى بالنسبة للفئات المستحقة للدعم، كما أنها ليست سلعة غذائية بالمعنى الحرفي، لكي تولي الوزارة لها أهمية كبيرة في إضافتها على البطاقات التموينية ودعمها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية للسلع الغذائية، وإيلاء الدولة الأولوية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بالمليارات، لمواجهة هذه الارتفاعات، خاصة في ظل الفجوة الاستهلاكية للسلع التموينية.

التموين تخاطب الصحة لدراسة توقيع بروتوكول تعاون لطرح فرش أسنان على بطاقة التموين

وأشارت إلى أنه جرى مخاطبة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والإسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بموجب كتاب رقم 25410 المؤرخ 2021/12/9 بشأن دراسة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في «الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها»، ووزارة الصحة والسكان، بهدف توفير فرش الأسنان بمعرفتها، وعلى نفقتها، على أن يجر توزيعها من خلال المنافذ التموينية كسلعة حرة من سلع نقاط الخبز، طبقا لعدد الأفراد بالبطاقات التموينية، باعتبارها إحدى المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الوزارة للعناية الصحية بالفئات الأولي بالرعاية.