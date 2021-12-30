رجائي عطية يقرر غلق «سيستم» علاج الأسنان بنقابة المحامين على مستوى الجمهورية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا إداريًا بغلق «سيستم» الأسنان على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الاطلاع على قانون العمل واللائحة الداخلية، وعلى ما عرضه محمد فزاع عضو المجلس القائم بأعمال لجنة العلاج.

وأكد نقيب المحامين في قراره الإداري، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على قانون العمل واللائحة الداخلية، وعلى ما عرضه محمد فزاع عضو المجلس القائم بأعمال لجنة العلاج، تقرر غلق «سيستم» الأسنان على مستوى الجمهورية، وعلى المهندس محمد صبحي إخطاره لغلق السيستم، على أن ينفذ القرار من تاريخ اليوم.