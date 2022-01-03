نقيب «الأسنان» يطالب بإشراف المجلس الصحي على أعداد المقبولين بكليات الطب

قال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن تطبيق نظام الساعات المُعتمدة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة المطروح بمشروع قانون المجلس الصحي المصري، أمر إيجابى، طالما طالبت به نقابة أطباء الأسنان، التي بدأت بالفعل فى تطبيق معايير لنظام الساعات المعتمدة لأعضائها، مبديا تخوفه من أن يمثل المجلس عبئا إضافيا على كاهل الأطباء، في الحصول على التراخيص، حتى لا يفقد المجلس، كونه جهة لتحفيز الفريق الطبى على تطوير مهاراته.

وشدد هيكل، على ضرورة أن يتولى المجلس الصحى المصري، مسئولية الإشراف على أعداد القبول بالكليات الطبية وتوزيعهم، أو منحه صلاحيات تمكنه من الحد من مشكلة تزايد أعداد الخريجين، والتي باتت تمثل أزمة للنقابات المعنية، وبسوق العمل الطبى، خاصة فى مجال طب الأسنان والصيدلة.

ترخيص مزاولة المهن الصحية

جاء ذلك خلال مشاركة أعضاء من مجلس اتحاد المهن الطبية، ممثلا فى كل من: الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء و رئيس الاتحاد، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان ونائب رئيس الاتحاد، الدكتور أيمن عثمان عضو مجلس الاتحاد، بأول جلسات الحوار المجتمعى للجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة بهدف تطوير مستوى التدريب للعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، ووضع المعايير والاجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية.

تشكيل المجلس الصحي المصري

وأكد المشاركون من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، ضرورة إجراء تعديلات على تشكيل المجلس الصحى المصرى فى مشروع القانون المطروح للحوار المجتمعى بلجنة الصحة بمجلس النواب، والمقدم من الحكومة، بحيث يتم تمثيل كل النقابات الصحية والطبية المعنية بمنظومة الصحة فى مصر، وإدارج تحديد أعداد القبول بالكليات الطبية ضمن اختصاصات المجلس لما تمثله من آزمة للقطاع الصحى بالكامل.