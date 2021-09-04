«الأهلى» يكرّم فريق كرة القدم بعد بقائه بالدورى الممتاز

حقّق فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم إنجازاً كبيراً باحتفاظه بمقعده ضمن فرق دورى القسم الأول الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تمكنه من الوصول برصيد نقاطه إلى 35 نقطة، وهو ما يُعد إنجازاً متميزاً للفريق فى أولى مشاركاته بالدورى الممتاز.

وحرصت إدارة البنك الأهلى المصرى، وعلى رأسها هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، على استقبال لاعبى الفريق ومديره الفنى وجهازه الفنى والإدارى لتهنئتهم بهذا الإنجاز بعد تخطى موسم ملىء بالتحديات، من حيث المنافسة القوية طوال 34 مباراة، خاضها الفريق هذا الموسم بأداء رجولى مشرف، حسب بيان للبنك.

وأثنى «عكاشة» على الإدارة القوية لنادى البنك الأهلى المصرى، برئاسة اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة النادى، وعلى اهتمامه بالتأهيل الجيد للفريق فى جميع المراحل، بدءاً من مرحلة الإعداد التى تضمّنت معسكرات مغلقة ومباريات ودية، وخلال منافسات البطولة، إضافة إلى الدعم المعنوى من جانب الإدارة للاعبين طوال الموسم، وهو ما أهل الفريق للبقاء بالدورى الممتاز.

وأشاد «عكاشة» بدور الجهاز الفنى الذى يديره بحرفية خالد جلال من خلال بثه الطاقة الإيجابية للاعبين، وهو ما زاد من إصرارهم على البقاء لرفع اسم المؤسسة العريقة التى ترعى ناديهم، مؤكداً اعتزازه بتحلى لاعبى فريق البنك بالروح الرياضية والأخلاق الرفيعة فى جميع مباريات البطولة، والذى يُعد خير تمثيل لفريق بنك أهل مصر، ونموذجاً يُحتذى بين باقى الفرق.

من جانبه، حث يحيى أبوالفتوح اللاعبين على الاستمرار فى مسيرة النجاح، خاصة أن الموسم القادم سيشهد منافسة وتحديات كبيرة، مؤكداً استمرار إدارة البنك فى توجيه كل سُبل الدعم للنادى، لا سيما فى ضوء النتائج الجيّدة التى حققها لاعبوه فى مباريات الموسم، خاصة عدم الخسارة فى آخر 10 مباريات، وهو ما يعكس تحمل جميع اللاعبين للمسئولية للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود.

وأشار إلى أن اهتمام البنك بدعم الرياضيين وكونه أحد أهم رعاة الرياضة فى مصر يستلزم أن ينبع بداية من داخل البنك ولأبنائه، ليكون بذلك نموذجاً يُحتذى لدى باقى المؤسسات الكبرى.

وتوجّه اللواء أشرف نصار بالشكر لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على دعمهم الكبير لفريق نادى البنك الأهلى، مؤكداً ثقته فى لاعبى الفريق وفى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين بعد تخطى موسم استثنائى من حيث المنافسة القوية، الذين عاهدوا إدارة البنك والنادى على تحقيق نتائج أفضل فى الموسم المقبل.

يذكر أن نادى البنك الأهلى المصرى -الذى تأسس عام 1951 لخدمة العاملين بالبنك الأهلى المصرى والبنك المركزى- هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفى فى الدورى الممتاز لكرة القدم، وهو يضم مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية الفردية والجماعية للرجال والسيدات بمختلف المراحل العمرية، وهى الرياضات التى حقق لاعبوها الكثير من البطولات المحلية والإقليمية، ومن بين تلك الرياضات: كرة اليد، السلة، الكرة الطائرة، الكاراتيه، الخماسى الحديث «الليزر رن»، الاسكواش، السباحة، التجديف، الكونغ فو، الكياك وكرة اليد الشاطئية، إضافة إلى إتاحته مختلف الأنشطة الاجتماعية والفنية من رسم وموسيقى وفريق مسرح وكذا مكتبة ضخمة تضم الكثير من فروع العلم والمعرفة، مع اهتمام النادى الواضح بالأطفال والنشء من خلال إقامة الكثير من المعسكرات الصيفية وتنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية داخل وخارج مصر.