لو من كبار السن.. إزاي تحصل على تذاكر مجانية لاستقلال المواصلات

تيسيرا على كبار السن ومساعدتهم في المصاريف والقدرة على العيش وتكريما لهم، تتعاون وزارتا النقل والتضامن الاجتماعي على توفير وسائل النقل العامة بمقابل مجاني لكبار السن وذلك عند استقلالهم المترو أو السكك الحديد ووسائل النقل العامة.

وقالت وزارة النقل، إن من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية، وبالنسبة لمن هم فوق 60 عاما، يتم تقديم تخفيض لهم قيمته 50%.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيف يستفيد كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم السكة الحديد والمترو حيث يجب عليهم إحضار الآتي:

كيف يحصل كبار السن على تذاكر مجانية لاستقلال وسائل النقل المختلفة

على كبار السن التقدم لشباك تذاكر وسائل النقل العام المختلفة، بموجب بطاقة الرقم القومي التي يجب أن تكون سارية، ويطلع عليها المسؤول بمحصل التذاكر، ليعطي له التذاكر بالتخفيضات المقررة في السكك الحديد والأتوبيسات، وبالنسبة للمترو فإذا كان المستفيد فوق سن الـ 60 عاما يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشا لاستقلال أي عدد من محطات المترو وإذا كان فوق سن الـ 70 عاما يحصل عليها مجانا.

وتيسيرا على تلك كبار السن، خصصت السكة الحديد والمترو شباك حجز بالمحطات لتلك الفئات ولذوى الاحتياجات الخاصة.

امتيازات لكبار السن

كما يعمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع لرعاية المسنين مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، وأكثر من 60 عضوا حول ذات الموضوع، ومنها «إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين في مختلف الأماكن بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الحوادث والطريق، بالإضافة إلى الإقرار بحقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وتنفيذها دون تمييز بين شخص وآخر».

كما ينص مشروع القانون المقدم على توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتعويضهم عنها وقت الإصابات خاصة، والعمل على حمايتهم عن طريق توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية.