«الأنفاق» تنفي حدوث هبوط أرضي بشارع البوهي ناتجة عن حفر المترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق، حدوث هبوط أرضي بشارع البوهي بسبب أعمال حفر محطات مترو الأنفاق، مؤكدة أن ما نُشر بأحد المواقع عن حدوث هبوط أرضي بالشارع عارٍ تماماً من الصحة، ولا يوجد له أي أساس، موضحة أن أعمال حفر المترو تحدث بصورة طبيعية ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العمل.

حدوث هبوط أرضي بشارع البوهي لا علاقة له بأعمال المترو

وأوضحت القومية للأنفاق، في بيان عاجل، أن الهبوط الذي وقع في شارع البوهي بمنطقة إمبابة بجوار مسجد المحافظ، خارج حدود مواقع العمل الخاصة بالهيئة، ولا علاقة بأعمال مترو الأنفاق بهذا الهبوط في هذه المنطقة، حيث انتهت من تنفيذ أعمال الكوبري العلوي بمسار المترو المار بهذه المنطقة منذ أكثرمن شهرين.

ردم الهبوط الأرضي البسيط بالرمال من قبل الحي

وقالت الأنفاق، إن أعضاء حي المنطقة طالبوا الهيئة بمساعدتهم في ردم هذا الهبوط البسيط بالرمال، حيث استجابت الهيئة بسرعة وقدَّمت الدعم الكامل للمحافظة لسرعة إنهاء هذا الأمر، مطالبة الجميع بضرورة تحرى الدقة فى تداول الأخبار من مصادرها الرئيسية، وذلك لعدم حدوث أي تضارب وصدور معلومات مغلوطة باسم الهيئة قد تضر بمشاريعها القومية.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة تواصل أعمال تنفيذ باقي محطات الخط الثالث للمترو، علاوة على تنفيذ قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهاً بأن هذه المشروعات العملاقة ستعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري، موضحاً أن تفشي فيروس كورونا لم ولن يؤثر على تنفيذ هذه المشروعات، وأن القطار الكهربائي سيتم تشغيله أمام الركاب قريباً.