صحة القليوبية تدشن مركزين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحطات المترو

دشن الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي والدكتور أسامة فتحي مدير مكافحة العدوي ومسئولي التطعيمات بمديرية الصحة، مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بمحطة مترو الزراعة ومحطة مترو شبرا الخيمة لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم.

سرعة تسجيل وتطعيم المترددين على محطات المترو

ووجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين المترددين على محطات المترو مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير عليهم، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة.

اهتمام كبير بسرعة التطعيم بلقاح كورونا

أضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن مؤكدا أن الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح من هنا والخط الساخن: 15335.

يأتي هذا في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى.