استئناف الدراسة غدا في جميع مدارس مطروح بعد توقفها 3 أيام

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استئناف الدراسة غدا الثلاثاء، في جميع مدارس المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا في الإدارات والقطاعات التعليمية بنجر السكر والحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم.

كان محافظ مطروح أصدر قرار بتعليق الدراسة في المدارس يوم الخميس الماضي وأعقبه قرار استمرار التعطيل يومي الأحد والإثنين بسبب عدم استقرار الطقس وسوء الأحوال الجوية تزامنا مع نوة عيد الميلاد، والتي شهدتها محافظة مطروح بجميع مدنها الساحلية والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح صاحبها برودة في الجو وصقيع مع انخفاض في درجات الحرارة.