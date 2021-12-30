التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في مطروح من السبت للاثنين المقبل

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه في إطار متابعتها مع المحافظات الواقعة ضمن موجة الطقس السيئة خلال يومي الخميس والجمعة، والتي قد تستمر في بعض المحافظات حتى الاثنين المقبل، فقد تقرر توقف الدراسة أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين بمحافظة مطروح.

الإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية تعرضوا لأمطار خفيفة

وكشف بيان لوزارة التنمية المحلية، أن محافظات «الإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والجيزة» تعرضت لأمطار خفيفة مع تجمعات لأمطار بسيطة، واستمر ميناء الإسكندرية في فتح أبوابه للصيد والملاحة.

التنمية المحلية: طقس شتوي شديد البرودة على المحافظات الساحلية

بحسب التنمية المحلية، فستتشهد باقي المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلي، ونشاطا ملحوظا للرياح على جميع المحافظات، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.