محافظ مطروح يفتتح 3 مشروعات بالسلوم.. مستشفى مركزي ومكتبي تضامن وتموين

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، 3 مشروعات خدمية في مركز ومدينة السلوم لأبناء قبائل المدينة الحدودية من بينها مستشفى السلوم المركزي التي جرى إحلالها وتجديدها وإنشاء جميع المباني لها بالكامل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، لتدخل نظام التشغيل التجريبي، وإدارة التضامن الاجتماعي، ومكتب تموين السلوم، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مسجد.

افتتاح مستشفى السلوم في مطروح

أولى الافتتاحات في مدينة السلوم لمحافظ مطروح كانت مستشفى السلوم المركزي والتي جرى الانتهاء من المنشآت بها وتشغيلها بشكل تجريب عقب الانتهاء من فرشها بالأثاث والأجهزة الطبية المختلفة لتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، لتكون على أحدث طراز طبي مع تركيب الأجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضي من الدول الشقيقة المجاورة المستشفى.

وتتضمن المستشفى الجديد 94 سريرا، و8 أسرة عناية مركزة و8 أسرة لوحدة الغسيل الكلوي ووحدة حضانات، وتتكون المستشفى من بدروم وطابقين علويين بها جميع الأقسام منها 10 عيادات خارجية وعناية مركزة وعمليات، وإقامة للأطباء والممرضات ونظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى، وكذلك مفرمة ومحرقة مخلفات طبية سعة 25 كجم، ومولد أكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى.

وتابع المحافظ أقسام الغسيل الكلوي للتيسير على المرضى بعد انتهاء معاناة مشقة السفر إلى مرسى مطروح، وتفقد غرف العمليات الجراحية والعناية وغيرها، على استكمال الأجهزة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية موجها لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق للإسراع بوصول كرسي عيادة الأسنان للمستشفى.

مكتب تموين السلوم يخدم 13500 مواطن

ويأتي ثاني المشروعات الخدمية التي افتتحها محافظ مطروح يرافقه حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح مكتب تموين السلوم المطور عقب تطويره بالتعاون بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي، ويقدم خدمات لـ3500 أسرة بالسلوم وقراها ونجوعها بإجمالي 13500 فرد مع التواصل والمراقبة والمتابعة المستمرة على الجمعية الاستهلاكية و2 تجار تموين و4 مخابز و2 مستودع بوتاجاز و2 مستودع دقيق.

افتتاح إدارة السلوم الاجتماعية

كما افتتح محافظ مطروح وفتحي الجمل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمطروح إدارة التضامن الاجتماعي بالسلوم على مساحة كلية 4800 م ومبنى على 200م جرى تطويره وتجهيزه بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ويستفيد من الإدارة الاجتماعية 2200 مواطن متنوع بين معاشات وضمان اجتماعي وتكافل وكرامة وغيرها.

قافلة طبية في السلوم

وتابع محافظ مطروح قافلة طبية مجانية شاملة في السلوم بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ، وتوقيع الكشف على أهالي السلوم خلال يومي الخميس والجمعة من خلال 15 تخصصا طبيا، موجهًا الشكر على الاهتمام والمشاركة في توفير الخدمات الطبية والكشف الطبي والعلاج وإدراج أي حالات للعمليات مجانا لأهالي السلوم التي قامت بالكشف على 1350 حالة مرضية.