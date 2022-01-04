أحمد الطاهري: إبراهيم حجازي كان قائدا.. وعدد روز اليوسف التذكاري رسالة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية أمس، كان قائدا ومساعدا للآخرين.

روز اليوسف جاءت من رحم ثورة 1919

وأضاف «الطاهري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن روز اليوسف مدرسة صحفية وقليلة في العالم العربي، التي يطلق عليها لفظ المدرسة، مشيرا إلى أنها خرجت من رحم ثورة 1919، والصحافة قبل إنشائها تختلف عما بعدها، مبينا أن تكوين الدار يدعو للتباهي؛ لأن مؤسستها امراة، مشيرا إلى اتخاذه قرارا بوضع صورة فاطمة اليوسف على الغلاف بجانب الهلال والصليب.

سعر العدد التذكاري لروز اليوسف

وأوضح الطاهري، أن العدد التذكاري للصحيفة الذي صدر اليوم، يشمل تحقيقا مهما للإعلامي وائل الإبراشي كشف فيه عن اسم قائد خلية إرهابية، ويدعى سمير أبو المعاطي، مشيرا إلى أن سعر العدد رمزي وهو 10 جنيهات فقط.

العدد التذكاري رسالة

وأشار إلى أن العدد التذكاري رسالة لكل شخص يقول إن الصحافة المطبوعة انتهت؛ لأن تاريخ مصر لا يحفظه هاشتاج أو لينك يتم الرجوع إليه لمعرفة تاريخ المصريين من خلال الصحف التي توثق يوميات وحياة المصريين، لافتا إلى أن هناك صحف أجنبية استخدمت الوسائط المختلفة لدعم الصحف المطبوعة، مؤكدا أن العدد يكفي لإنتاج أكثر من 20 فيلما وثائقيا مكتوبا.

وأوضح الطاهري، أن العدد يشير إلى اتسام الصحيفة بخط تحريري واضح لمسار الموضوعات خلال الـ97 عاما الماضية، مبينا أنه تم رسم كاريكاتير لأبرز الشخصيات التي كتبت في روز اليوسف.

وأكد أحمد الطاهري، أن فاطمة اليوسف منذ 97 عاما، كانت رائدة في الصحافة ولديها عناد صحفي، ودائما ما تفتش على المواهب، وقدمت مواهب كثيرة، متابعا: «حاليا أنا واحد من أبناء روز اليوسف سمحت الظروف أن أتحمل المسئولية لإصدار العدد التاريخي بمناسبة مرور 97 عاما على إنشاء الصحيفة.

وتابع: «أول لما اتعملي إنترفيو على يد الكاتب عبدالله كمال سألني شايف مستقبلك فين؟، قولتله هحتفل بمئوية روز اليوسف، وأنا مش ضامن أحتفل بالمئوية فاحتفلت بـ بمرور 97 سنة على إنشاء الصحيفة، ونشرنا موضوعات لكل رؤساء تحرير روز اليوسف السابقين ولم نبخس أحدا حقه».