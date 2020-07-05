"الوطنية للصحافة" تبحث ملف التغييرات.. ورئيس الهيئة يبدأ بخليفته في "روزاليوسف"

تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل هيئة مكتبها عقب أداء المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليمين القانونية رئيسا للهيئة اليوم أمام مجلس النواب، ومن المقرر أن تستهل الهيئة أعمالها ببحث ملف التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

ومن المعروف أنّ المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، وبالتالي سيبدأ بنفسه في ملف التغييرات الصحفية، لتختار الهيئة خليفته في منصب رئيس مجلس إدارة روزا اليوسف منعا لتعارض المصالح وفق ما نص عليه قانون الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية، وقد يقوم بتعيين قائم بالأعمال لحين إعلان التغييرات الصحفية.

ويعد هذا الموقف الثاني من نوعه وتحديدا في الهيئة الوطنية للصحافة لكن بشكل معكوس، إذ تنازل علاء ثابت عن منصبه كعضو في الهيئة بعد اختياره رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، وجرى تعيين سامية زين العابدين مكانه.

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة: على كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 (فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة)، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

كما نصت المادة 16 من القانون على: يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.