قائمة المتنافسين على جوائز النقاد للدراما العربية ADCA لعام 2021

أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA عن قائمة الأعمال والممثلين والعاملين في الدراما العربية المتأهلين للمرحلة النهائية من المنافسة، بداية من يناير حتى مارس 2021 (الموسم الأول) والموسم الرمضاني، على أن تبدأ اللجنة عملية التصويت للربع الأخير لعام 2021 بداية من اليوم 4 يناير لمدة أسبوع، ويتم تأهيل الأعلى تقييما للجنة الذهبية.

التصويت على الجائزة من 4 إلى 11 يناير

ويتأهل من كل موسم الثلاث الأعلى تقييما من كل فئة ويتم تأهيلهم للمرحلة النهائية، وهي المرحلة التي سيشارك فيها 9 متنافسين من كل فئة وسيتم اختيار الفائز منهم من خلال اللجنة الذهبية وهي لجنة منفصلة تتكون من 9 نقاد، وهي لجنة متغيرة كل دورة.

وجاءت قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية لجوائز النقاد للدراما كالتالي:

أفضل ممثل:

الموسم الأول:

فتحي عبد الوهاب- ورا كل باب (ورقة ضغط)

أحمد رزق- في يوم وليلة

أحمد وفيق- زي القمر (حتة مني)

الموسم الرمضاني:

كريم عبد العزيز- الاختيار2

محمد فراج- لعبة نيوتن

محمد ممدوح لعبة نيوتن

أفضل ممثلة:

الموسم الأول:

إلهام شاهين- زي القمر (حتة مني)

ليلى علوي- زي القمر (ست الهوانم)

نور- جمال الحريم

الموسم الرمضاني:

منى زكي- لعبة نيوتن

حنان مطاوع- القاهرة كابول

هند صبري- هجمة مرتدة

أفضل إخراج:

الموسم الرمضاني:

حسام علي- زي القمر (حتة مني)

سميح النقاش- ورا كل باب (ملناش إلا بعض)

معتز التوني- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

الموسم الرمضاني:

تامر محسن لعبة نيوتن

بيتر ميمي الاختيار 2

حسام علي القاهرة كابول

أفضل سيناريو:

الموسم الأول:

أحمد سعد والي/ محمد صلاح خطاب/إبراهيم صابر-اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

شهيرة سلام- زي القمر/ (حتة مني- مش هنفرح بيكي- ست الهوانم)

سوسن عامر- جمال الحريم

الموسم الرمضاني:

مها الوزير- لعبة نيوتن

هاني سرحان الاختيار 2

عبد الرحيم كمال القاهرة كابول

أفضل أزياء:

الموسم الأول:

مونيا فتح الباب- جمال الحريم

ملك ذو الفقار- زي القمر (ست الهوانم)

ياسمين علي- حلوة الدنيا سكر

الموسم الرمضاني:

ليلى ماجد القاهرة كابول

خالد عزام لعبة نيوتن

مونيا فتح الباب الاختيار 2

أفضل مسلسل :

الموسم الأول:

جمال الحريم

زي القمر

في يوم وليلة

الموسم الرمضاني:

لعبة نيوتن

الاختيار 2

القاهرة كابول

أفضل مسلسل كوميدي:

الموسم الأول:

حلوة الدنيا سكر

اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

في بيتنا روبوت

الموسم الرمضاني:

نجيب زاهي زركش

خلي بالك من زيزي

أفضل ممثل دور كوميدي:

الموسم الأول:

هشام ماجد- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

شيكو- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

عمرو وهبة- في بيتنا روبوت

الموسم الرمضاني:

محمد ممدوح- خلي بالك من زيزي

محمد ثروت- فارس بلا جواز

أفضل ممثلة دور كوميدي:

الموسم الأول:

شيماء سيف- في بيتنا روبوت

هنا الزاهد- حلوة الدنيا سكر

مي كساب- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

الموسم الرمضاني:

أمينة خليل

أفضل ممثل دور ثان:

الموسم الأول:

إسلام جمال- جمال الحريم

محمد ثروت- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

نضال الشافعي- في يوم وليلة

الموسم الرمضاني:

سيد رجب- لعبة نيوتن

فتحي عبد الوهاب- القاهرة كابول

خالد الصاوي- القاهرة كابول

أفضل ممثلة دور ثان:

الموسم الأول:

دينا فؤاد - جمال الحريم

داليا مصطفى- في يوم وليلة

مها أبو عوف- زي القمر (مش هنفرح بيكي)

الموسم الرمضاني:

سوسن بدر- بين السما والأرض

جميلة عوض- حرب أهلية

أروى جودة- حرب أهلية

أفضل وجه شاب

أدهم الشرقاوي -لعبة نيوتن

خالد أنور-هجمة مرتدة

معتز هشام -القاهرة كابول

أفضل وجه شاب- ممثلة

مايان السيد-لعبة نيوتن

آلاء سنان- لعبة نيوتن

مايان السيد- هجمة مرتدة

أفضل مسلسل غير مصري

الموسم الأول:

قيد مجهول OSN

لا حكم عليه (منصة شاهد)

قارئة الفجان (منصة شاهد)

الموسم الرمضاني

2020

على صفيح ساخن

حارة القبة

أفضل ممثل في مسلسل غير مصري:

الموسم الأول:

عبد المنعم عمايري- قيد مجهول OSN

باسل خياط- قيد مجهول OSN

قصي خولي- لا حكم عليه (منصة شاهد)

الموسم الرمضاني:

قصي خولي- 2020

سلوم حداد- على صفيح ساخن

باسم ياخور- على صفيح ساخن

أفضل ممثلة في مسلسل غير مصري:

الموسم الأول:

هيا مرعشلي- قيد مجهول OSN

ورد الخال- قارئة الفجان (منصة شاهد)

منى واصف- المنصة 2 (منصة نتفليكس)

الموسم الرمضاني:

نادين نجيم- 2020

سلافة معمار- حارة القبة

أمل بشوشة- على صفيح ساخن

أفضل تتر/ أغنية مسلسل:

الموسم الأول:

ورا كل باب- محمد عدوية

في يوم وليلة- إبراهيم الحكمي

تتر في بيتنا روبوت- هشام جمال/ ليلى أحمد زاهر

الموسم الرمضاني:

روحنا في إيدينا حمد سعد الاختيار 2

كل الكلام حب- مدحت صالح هجمة مرتدة

مدد يارب- حمادة هلال تتر بداية المداح

أفضل ديكور

الموسم الأول:

أحمد الحوشي- جمال الحريم

رامي دراج- حلوة الدنيا سكر

ياسمين عاطف- في بيتنا روبوت

الموسم الرمضاني:

أحمد فايز الاختيار 2

محمد أمين القاهرة كابول

خالد أمين- منى حامد نجيب زاهي زركش

أفضل كوافير

الموسم الأول: محمد يوسف- جمال الحريم

هيثم دهب- حلوة الدنيا سكر

هيثم دهب- في يوم وليلة

الموسم الرمضاني:

شريف الكومي- لعبة نيوتن

محمد حافظ- القاهرة كابول

محمود عبد المنعم- الاختيار2

أفضل مدير تصوير

الموسم الأول:

يوسف بارود- جمال الحريم

إسلام عبد السميع- في بيتنا روبوت

كريم أشرف- زي القمر (حتة مني)

الموسم الرمضاني:

محمود يوسف- لعبة نيوتن

حسين عسر - الاختيار2

محمد مختار- موسى

أفضل مكياج

الموسم الأول:

زينب حسن- جمال الحريم

شريف هلال- في يوم وليلة

إيهاب محروس- أبلة فاهيتا دراما كوين (منصة نتفلكس)

الموسم الرمضاني:

زينب حسن- لعبة نيوتن

أحمد مصطفى - الاختيار 2

محمد عبد الحميد- القاهرة كابول

أفضل مهندس صوت

الموسم الأول:

محمد الدالي- جمال الحريم

أحمد سمير- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

أحمد سمير- في بيتنا روبوت

الموسم الرمضاني:

محمد الدالي- الاختيار2

جمعة عبد اللطيف- القاهرة كابول

أحمد جمال خليفة- لعبة نيوتن

أفضل موسيقى تصويرية

الموسم الأول:

تامر كروان- جمال الحريم

عمرو إسماعيل- زي القمر

محمود طلعت- في يوم وليلة

محمد أبو ذكري- حلوة الدنيا سكر

الموسم الرمضاني:

خالد الكمار- الإختيار 2

تامر كروان- لعبة نيوتن

خالد داغر- القاهرة كابول

أفضل مونتاج

الموسم الأول:

آسر علي يحيى- جمال الحريم

أحمد الطرابيلي- زي القمر

سلافة نور الدين- اللعبة 2 ليفل الوحش (منصة شاهد)

الموسم الرمضاني:

أحمد حمدي الاختيار 2

عماد ماهر - لعبة نيوتن

أحمد حافظ- هجمة مرتدة

رانيا المنتصر بالله- بين السما والأرض