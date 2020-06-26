"مركز السينما" يعلن عن جوائز النقاد للأفلام العربية بمهرجان كان

نظم مركز السينما العربية احتفالية على موقع Zoom أعلن من خلالها عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، والتي شاركت ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي.

وتمنح الجوائز للأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، بمشاركة لجنة تحكيم تتكون من 141 ناقدا من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز.

وجاءت الجوائز كالتالي أفضل فيلم وثائقي منحت لفيلم الحديث عن الأشجار إخراج صهيب قسم الباري "السودان"، أفضل فيلم روائي "إن شئت كما في السماء" من إخراج: إيليا سليمان "فلسطين"، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة الفنانة هند صبري عن فيلم "نورا تحلم" - تونس، وحصل على جائزة أفضل ممثل الفنان سامي بو عجيلة عن فيلم "بيك نعيش" - تونس.

كما حصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" على جائزة أفضل سيناريو لكل من أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم، وجائزة أفضل مخرج حصدتها المخرجة إيليا سليمان عن فيلم "إن شئت كما في السماء" - فلسطين.

يذكر أن جوائز النقاد للأفلام العربية قد انطلقت نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي عام 2017، والتي تمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً عن فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل.

وضمت لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 141 من أبرز النقاد العرب والأجانب وينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.