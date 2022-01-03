تحطم مروحية إسرائيلية في حيفا.. والبحث عن المفقودين

تحطت مروحية إسرائيلية، مساء اليوم، أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

عمليات إنقاذ والعثور على الطيار

وذكرت «روسيا اليوم»، أنّ عمليات الإنقاذ أسفرت عن العثور على الطيار في المياه واثنين من أفراد الطاقم، وأشارت إلى أن حادثة المروحية وضعت تحت غطاء من السرية، مؤكدة أنه لا يمكن الوصول إلى تفاصيل أخرى.

البحث عن حطام المروحية الإسرائيلية

ومن جهتها، نشرت «القناة 12» العبرية، مشاهد لمروحية «يسعور» على متنها أفراد من وحدة 669 للإجلاء الطبي، وتجري عمليات بحث عن حطام المروحية والمصابين قبالة سواحل حيفا.

يذكر أن وسائل الإعلام العبرية، لم تذكر سبب سقوط المروحية أو المهمة التي كانت تؤديها.