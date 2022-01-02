ما هو صاروخ «سام 7» الذي استهدف طائرة مروحية إسرائيلية في غزة؟

بعد إعلان وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف طائرة مروحية إسرائيلية في سماء غزة بعدة صواريخ من طراز «سام 7» للتصدي للغارات الجوية، وفقاً لوكالة أنباء غزة، تستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات عن الصاروخ الفلسطيني.

صواريخ «سام7»

- أعلنت الفصائل الفلسطينية عن أمتلاك صواريخ «سام 7» خلال عرض عسكري لكتائب القسام في 2013.

- عبارة عن دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف، من نوع أرض - جو.

- قام الاتحاد السوفيتي بإنتاجه ودخل في الخدمة العسكرية منذ 54 عاما.

- يعتمد على التوجيه الحراري للصاروخ.

- مداه يصل إلى 3,700 متر، و ارتفاعه 1,500 متر، في حين تصل سرعته إلى 430 متراً في الثانية.

- عرف الصاروخ في أوروبا باسم «ستريلا» أي السهم، وهو عنصر أساسي في المواجهة في الحركات الثورية.

- المقذوف الأساسي للصاروخ هو أنبوب، حيث يسدد الرامي الأنبوب في اتجاه الهدف باستخدام جهاز تسديد مفتوح.

- وفيما يتعلق بطريقة الاستخدام فيتم الضغط ضغطة أولى على الزناد، وينتظر الرامي حتى يتحول الضوء الأحمر إلى الضوء الأخضر.

- وعند إنارة الضوء الأخضر، فأن الرأس الباحثة قد التحمت في اتجاه الهدف، ثم يضغط على الزناد حتى نهاية مساره.

القصف الإسرائيلي على غزة

وشنت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم، سلسلة غارات على موقع «القادسية» التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ب4 صواريخ، أدى لاشتعال النيران فيه، وذلك ردا على سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب، فجر السبت.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه الطائرات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة عن عدم سقوط إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية على الموقع العسكري.