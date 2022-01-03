محمود معروف: محمد صلاح وحد المصريين.. والفلوس سبب تراجع الأولمبي

قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي محمود معروف، إن السكة الحديد أقدم نادٍ في مصر، وكان يطلق عليه نادي الستة الحديد لأنه فاز على الأهلي بستة أهداف مقابل لا شيء، وكذلك نادي الأوليمبي تم إنشاؤه عام 1905، ولعب كثير من أبنائه لمنتخب مصر، متابعا: «تراجعوا بسبب الفلوس، والأندية اللي بتجيب لاعيبة زي نادي فيوتشر وغيره عندها إمكانيات عالية، الفلوس بتدعم أي شيء والأندية الكبيرة عندها دخل مادي عالي».

سبب استمرارية الأهلي والزمالك على القمة

وأضاف «معروف» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن سبب استمرار الأهلي والزمالك على القمة، هو الجمهور.

مصر رائدة في العالم العربي

وأوضح الناقد الرياضي، أن مصر رائدة في العالم العربي والأفريقي، وتظل رائدة لأن هناك من يحب هذا البلد، مبينا أن عدم تطبيق منظمومة الاحتراف بكافة تفاصيلها كان سببا في إيجاد ما وصلت إليه الكرة المصرية حاليا، فلم يعد هناك أخلاق أفضل لدى الجمهور وتماسك أكثر من قبل اللاعبين، لافتا إلى أن لديه حفيد زملكاوي يحمل نفس اسمه، موضحا أنه ينصحه دائما بأن يحب منتخب مصر أولا قبل أي نادٍ.

وتابع: «محمد صلاح وتريزيجيه وصلوا النهارده مصر على طيارة خاصة، ومحمد صلاح وحد شعب مصر كله وهو ملعبش في الأهلي ولا الزمالك».