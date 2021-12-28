هاني شاكر ينفي ترشحه لانتخابات نادي الزمالك: «كفاية عليا تطهير الغناء»

نفى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، اليوم، صحة ما تردد عن تقدمه بأوراقه للترشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، موضحًا: «هذا الخبر غير صحيح، ويكفي عليا نقابة المهن الموسيقية».

هاني شاكر: تطهير سوق الغناء كفاية عليا

وقال شاكر في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية الحدث اليوم: «من الصعب عليَّ العمل في نادي الزمالك ونقابة المهن الموسيقية، ويكفي علينا تطهير سوق الغناء».

هاني شاكر: عنبة نجح في انتخابات نقابة الموسيقيين

ورد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، بسبب الفيديو المتداول لمغني المهرجانات مصطفى عنبة، وهو يقدم مقطعا من أغنيته «العو حضر» خلال حفل الفنان محمد منير رغم قرار إيقافه.

وأكد شاكر أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لامتحان نقابة المهن الموسيقية، ونجح في الامتحان؛ لذلك لا يوجد أي مشكلة في ظهوره بحفل محمد منير.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر في نهاية يونيو الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات؛ أبرزهم حمو بيكا ومصطفى عنبة.