محمود مسلم ينعى حجازي: كان شجاعا وبصيرا عندما جبن وأخفق الكثيرون

نعى الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي والنائب إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، إذ ذكر أن الحديث على الراحل صعب للغاية، فعلى الرغم من أنهما لم يجمعهما عملًا، لكنهما بينهما مواقف عديدة، تّدل على كرم الراحل، وتشجيعه الدائم له، ولكل أصدقائه، موضحا: «هذا الرجل أحبه وفعلا تأثرت كثيرًا بوفاته، لكنه لا يعز على خالقه».

إبراهيم حجازي كان قيمة في العمل النقابي والصحفي والإعلامي

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بوكس 2 بوكس»، مع الإعلامي محمد شبانة، على قناة «ETC»، أنه جمعه بالراحل لقاءات عديدة في قاعة مجلس الشيوخ، وكان الجميع يتحدث معه، متابعا: «كنت بقعد معاه وأروح أشوفه»، واصفًا «حجازي»، بأنه كان قيمة وقامة كبيرة في العمل النقابي والصحفي والإعلامي، «كان شجاعًا عندما جبن الآخرون، وكان بّصيرًا عندما أخفق الكثيرون».

حجازي من الشخصيات القليلة التي نادت بالتنوير في الرياضة

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن الراحل إبراهيم حجازي، من الشخصيات القليلة التي نادت بالتنوير في العمل الرياضي، واهتم بالشباب وممارسة الرياضة بالروح الوطنية، كما أن برامجه ومقالاته، كانت دفاعًا عن قضايا، إذ عمل الراحل ضابط عسكري، ولاعب كرة، ومقدم برامج، ونائب في مجلس الشيوخ، وفي كل عمل له يغلفه بالمودة والحب، لذلك يرى الكثيرون على السوشيال ميديا، متأثرين برحيله.

وأوضح الدكتور محمود مسلم، أنه أثناء حضوره جائزة الإبداع بوزارة الشباب والرياضة، «قولت أنا أتشرف أني قاعد مع إبراهيم حجازي، وقولت للشباب، خلوا عندكم أمل وخلوا عندكم طموح، وقولت أني مكنتش اتخيل أني أقعد جنبه في لجنة»، موضحًا أن الراحل كان يعزه كثيرًا، فدائما ما كان الراحل يصف «مسلم» بأنه أهم رئيس تحرير في مصر، «كان بيعتز بيا في برنامجه، واستضفناه مؤخرًا في جريدة الوطن».

سعدت للغاية بعد تعيين السيسي لإبراهيم حجازي في مجلس الشيوخ

وأقسم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه كان سعيدًا للغاية عندما رأى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين إبراهيم حجازي في مجلس الشيوخ، فكانت رسالة من الدولة، بأنها تتذكر الأوفياء والشجعان وأصحاب المواقف الوطنية، وسعد للغاية بزمالته في مجلس الشيوخ، «مؤخرًا كنت عاوز أروحله، قالي أنه جاي مجلس الشيوخ كمان يومين، وللأسف توفاه الله»، داعيًا المولى عز وجل لأسرته بالصبر والمغفرة للراحل.

وتابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «مش هنقول غير ربنا يرحمه ويصبر محبيه وأسرته وكل زملائه»، موضحًا أن الراحل ترك بصمة قوية في أي مجال عمل قام به، وكان يشجع زملائه باستمرار، ويرفض التكليف، ولا يلتفت للأمور الشكلية، نظرًا لثقته في نفسه وثقته في المواطنين ومحبيه».

مسلم يسرد أحد المواقف الدالة على كرم إبراهيم حجازي

وسرد مسلم، موقف يدل على كرم إبراهيم حجازي، من مواقف عديدة، إذ ذكر أنه منذ عدة سنوات، طلب من الراحل كتابة مقال في الوطن، «قولت لزميلي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي هنضمي العقد معاه امتى؟ إبراهيم حجازي رفض، وقال أنا ليا كده حق عرب عند محمود مسلم، أنا أكتب للوطن بلا مقابل، وعيب أني أكتب عقد مع الجريدة، كان دائما بيأسرنا بمواقفة وكرمه، وكان بيعلمنا قيمة».