أمين عام الشيوخ ينعى إبراهيم حجازي: صاحب تاريخ وطني حافل (فيديو)

نعى المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ المصري، الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أن الكاتب الراحل هو شخصية وطنية ورجل وطني صاحب تاريخ وطني حافل، وكان يرأس لجنة الشباب والرياضة داخل مجلس الشيوخ وكان يؤدي عمله باقتدار طوال السنة التي رأس فيها هذه اللجنة، وظل يؤدي عمله إلى أن أصيب بوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى مطلع الشهر الماضي.

الراحل كان لديه طموحات وأعمال كان يرغب بتحقيقها

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ المصري، خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن النائب الراحل كان يناقش كل المسائل المتعلقة بالرياضة مع وزارة الشباب والرياضة وكل الجهات المعنية، وكان لديه طموحات وأعمال كان يرغب بتحقيقها، ولكن أصابه المرض وعرقله عن الوصول لما كان يرغب به.

وغيّب الموت الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض، وأعلنت أسرة الكاتب الراحل تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق في المعادي بالقاهرة.

الراحل كان له شعبية كبيرة وعلاقات طيبة فى الوسط الرياضي والإعلامي

وكان معلوم للجميع أن الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، له شعبية كبيرة وعلاقات طيبة في الوسط الرياضي والإعلامي، وعين عضوًا بمجلس الشيوخ، وأصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، ونقل على إثرها إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، ووافته المنية هناك صباح اليوم.

وحرص مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة، على روح الراحل النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية صباح اليوم.