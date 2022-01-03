مسلم والخطيب وغالي يشاركون في تشييع جثمان إبراهيم حجازي

حرص عدد من الكُتاب والصحفيين والرياضيين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، على المشاركة في تشييع جثمان الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الفاروق بالمعادي، وشهدت حضورا كبيرا من المُشيعين، وفي مقدمتهم عائلة وأسرة إبراهيم حجازي، وعدد كبير من الشخصيات العامة والرياضيين والنواب والصحفيين.

وتقدم الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، مُشيعي الكاتب إبراهيم حجازي، وحضر الجنازة من رموز الرياضة المصرية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، والكابتن حسام غالي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، والكابتن محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة سابقا، ومحمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين.

وشُيع جثمان الراحل الكاتب الصحفي والاعلامي إبراهيم حجازي وسط حالة حزن بين محبيه الذين رددوا دعوات له بالرحمة أثناء تشييع جثمانه وانتقاله من المسجد إلى مقابر العائلة.

حسام غالي يحمل الجثمان

وحرص النائب البرلماني حسام غالي على المشاركة في حمل جثمان الكاتب إبراهيم حجازي خلال مراسم التشييع، نظرا للعلاقة الطيبة التي جمعت بينهما خلال السنوات الماضية، ومنذ ظهور حسام غالي كناشيء في النادي الاهلي، حيث تلقى شجيعا ودعما كبيرا من إبراهيم حجازي، الذي تنبأ بنجاحه كرويا.

وغيّب الموت اليوم الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت أسرة الكاتب الراحل إبراهيم حجازي تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق في المعادي بالقاهرة.

وحظي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، بشعبية كبيرة وعلاقات طيبة في الوسط الرياضي والإعلامي، وصدَر قرار من رئاسة الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ.