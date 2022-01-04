حقيقة وقف معلمة المنصورة عن العمل بسبب وصلة رقص على مركب نيلية

كشفت آية يوسف، مُعلمة لغة عربية بإحدى مدارس المنصورة، حقيقة إيقافها عن العمل بسبب وصلة رقص على مركب نيلية، إذ ذكرت أنه لم يتم اتخاذ ضدها أي إجراءات سواء من الإدارة التعليمية أو النقابة، ولم يكن هناك تهمة تم توجييها لها، «لا روحت ولا استدعوني نهائيًا»، لكنها هي من وقَّعت على التنازل عن الوظيفة لأنها ما زالت معلمة متطوعة منذ 3 سنوات، كما أن المدرسة تبعد بمسافة 30 كيلو عن منزلها.

ناس كتير كانت بترقص.. مكنش فيه طلاب

وأضافت «يوسف»، خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن»، أن الرقص كان في رحلة عادية للغاية، وكان معها أبناؤها الثلاثة، «مش أول مرة نطلع رحلة وبنطلع رحلات كتيرة، وفيه ناس كتير كانت بترقص، لأنها كانت رحلة مع الزملاء مش مع طلاب المدرسة، كل واحد كان بيرقص مع المدرسين المختصين بيه، دي مش رحلة مدرسية على الإطلاق، دي رحلة زملاء مع بعضنا، وقولت أفسح ولادي اللي لسه مخلصين امتحانات».

وأشارت إلى أنها لم تحصل على المعلمة المثالية كما ادعى البعض، «أنا كنت مع الفريق المنسق للحفل وبعمل الأوشحة والهدايا، فتم تكريمي أني أديت الخدمة بتاعتي وكنت ضمن فريق الإعداد، والحفلة كانت قبل الرحلة، وكمان أنا اللي اتنازلت عن الشغل عشان كنت في مدرسة بعيدة عن مقر تواجدي في المنصورة، كل وقتي هيبقى في المواصلات؟ طب وبيتي وجوزي ودراستي لأني بحضر ماجستير؟».

لم يجبرني أحد على تقديم الاستقالة

وأوضحت أنه لم يجبرها أحد على الاستقالة، «أنا اللي تنازلت عن الوظيفة، بس عاوز أقول للناس متحكموش على شخص مجرد أن فرح، كلنا فرحنا وكلنا رقصنا، وكله بيرقص في أفراح أخواته وبناته وبعدين ده كان يوم ترفيهي، كان يوم جمعة ومكنش فيه طلاب، ومكنتش أعرفي أني بتصور».