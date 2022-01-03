إحالة 4 مدرسين ومُعلمة مثالية بالمنصورة إلى النيابة للتحقيق في «فيديو رقص»

تقدم عدد من المدرسين في إدارة غرب المنصورة التعليمية إلى الإدارة بشكوى ذكروا فيها أن «بعض المدرسين ظهروا في وصلة رقص خلال رحلة للمُعلمين بالقاهرة»، وأرفقوا بالشكوى أسطوانة تحوى مقاطع فيديو قالوا إنها لعدد من المدرسين في وصلة رقص على مركب نيلية مع مُعلمة تعمل بنظام التطوع في مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة.

وذكر أصحاب الشكاوى أن مقاطع الفيديو تم تصويرها خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، وأشاروا إلى أن النقابة كرمت المعلمة التي ظهرت في الفيديو بعد الرحلة كمعلمة مثالية، وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص ما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية، حسب ما جاء بالشكاوي.

إحالة المعلمين للنيابة الإدارية

وقرر على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إحالة الـ 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية المشكو في حقهم، إلى النيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم أمام الشؤون القانونية بالمديرية بشأن مشاركتهم بوصلة رقص على مركب نيلية أثناء رحلة لنقابة المعلمين بغرب المنصورة.

تحقيقات الشؤون القانونية بالمديرية

وطلب وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، بإحالة الواقعة للشؤون القانونية بمديرية التعليم، وإعداد مذكرة عنها من إدارة الأمن التابعة للإدارة التعليمية بغرب المنصورة.

وأفادت تحقيقات الشؤون القانونية بالمديرية صحة الواقعة، وتبين قالت إن «آية. ي. أ. ع» معلمة لغة عربية، تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية قامت بوصلة من الرقص البلدي على أنغام دي جي على إحدى المراكب النيلية، وشاركها في وصلة الرقص كل من «وائل. م. أ. ن»، مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية، و«حاتم. إ. أ. ع»، معلم دراسات اجتماعية، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، و«أحمد. أ. ال. ع»، معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، و«مدحت. ال. ع»، معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية، كما ظهر بمقاطع الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها.

وتبين من التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة كرمت مُعلمة اللغة العربية كمعلمة مثالية بعد الرحلة، كما كرمت أحد المعلمين المشاركين في الرقص، ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية.