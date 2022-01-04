معلمة المنصورة عن مصوِّر رقصها على مركب نيلية: «هوديه في 60 داهية».. فيديو

شنَّت آية يوسف، مُعلمة لغة عربية بإحدى مدارس المنصورة، هجومًا حادًا على مَن صوَّرها أثناء وصلة رقص على مركب نيلية، إذ قالت «والله ما أعرف إني بتصور، ليه بيشهروا بيا وبسمعتني وبيدمروا مستقبلي ومستقبل عيالي الثلاثة، أنا هرفع قضية وهوديه في 60 داهية بس أعرف الأول هو مين»، موضحة أن تشويه السمعة في حد ذاته يُعد جريمة، «كل زملائي متعاطفين معايا وناس كتير عشان نعرف مين وراء التصوير».

مليش أعداء.. بصرف فلوس كتير على دراستي

وأضافت «يوسف»، خلال بث مباشر لها على جريدة «الوطن»: «مفيش حاجة حصلت غلط، أنا شغالة بقالي 3 سنين في المدرسة متطوعة، معملتش أي حاجة وحشة والكل يشهد بده، أنا خريجة آداب لغة عربية وبحضر حاليا ماجستير، وعندي ثلاثة أبناء من بينهم 2 توأم، عمري ما عملت حاجة غلط، أنا متجوزة ومتفرغة للمدرسة ودراستي في الجامعة وعملي المتطوع على أمل التعيين، مجهود كتير أنا بعمله وبصرف فلوس كتير».

ليه يتعمل عليا «زوم» .. المركب كله كان بيرقص

وأوضحت مُعلمة لغة عربية بإحدى مدارس المنصورة، أنها لم تكن تعلم تمامًا أن هناك شخصا يصورِّها، «اتفاجئت بيها على السوشيال ميديا زي الناس بالضبط، حقيقي أنا مليش أعداء، أنا في حالي جدا، يدوبك أخرج من المدرسة أشوف دراستي الجامعية للبيت أنا مربية لـ 3 أطفال، إزاي هذاكر ليهم بقى وأنا بالاكتئاب ده، مش هسيب اللي عمل ده، ليه الزوم كان عليا أنا لوحدي، ما المركب كانت كبيرة فيها 150 شخص وكله كان بيرقص بنات ورجالة».