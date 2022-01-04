دولت أبيض.. روسية ارتدت العباءة الأرستقراطية في السينما المصرية

تجدها تارة في دور أرستقراطي كأن تكون «هانم»، وتارة في دور الأم ذات الطباع المتعنتة مع ابنتها في فيلم «المراهقات» عام 1960، حيث تفرض قيودا عليها، بينما تترك الحرية لابنها لأنه «ذكر».. هذا ملخص من مسيرة الفنانة الراحلة دولت أبيض، التي تحل اليوم ذكرى رحيلها الـ44، حيث توفيت في 4 يناير 1978.

في أسيوط عام 1896، وُلدت الفنانة دولت أبيض لأم من أصل روسي ووالدها كان يعمل مترجمًا لوزارة الحربية بالسودان، وتلقت «دولت» تعليمها في مدرسة الراهبات بالخرطوم، حيث عمل والدها هناك.

انضمت إلى عدة فرق مسرحية.. أبرزها نجيب الريحاني ويوسف وهبي

اكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917، ولعبت أول دور لها وهو في مسرحية «خللى بالك من إيمليي» ثم مسرحية «ليلة الدخلة»، ونجحت في أول تجربة لها على المسرح، ثم انتقلت إلى فرقة نجيب الريحاني، ثم فرقة جورج أبيض، الذي تزوجته عام 1923.

شاركت في مسرحية ريا وسكينة عام 1922

سافرت «دولت» إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920 ثم انضمت إلى فرقة منيرة المهدية، وفي عام 1921 مثَّلت في أوبريت «شهرزاد» لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني ومثلت «ريا وسكينة»، وهي مسرحية من إنتاج عام 1922.

تواصلت مسيرة الإبداع لـ دولت أبيض، حيث انضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي عام 1923 واشتركا في مسرحيات لويس الحادى عشر، وعطيل، والأب ليبونار، والجريمة والعقاب، وكليوبترا.

وفي عام 1935 التحقت بالفرقة القومية المصرية، ولعبت أدوار البطولة في مسرحيات الملك لير، وشمشون ودليلة، ومضحك الملك، والشعلة المقدسة، والمعجزة، وغادة الكامليا، وقامت ببناء مسرح باسمها عام 1944 في حدائق القبة، وبعد عامين تحول إلى دار عرض سينمائي «سينما هونولولو» فازت بالجائزة الثانيه للتمثيل عام 1925، وبالجائزة الأولى لتمثيل الكوميديا عام 1926، وحصلت على وسام الدولة للفنون في عيد العلم في عام 1960.

شاركت دولت أبيض بفيلمين في قائمة «أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية» حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهما «المراهقات» عام 1960، و«إمبراطورية ميم» 1972.

وفي مايو 2020، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وضع حجر أساس مسرح «دولت أبيض» بالمدينة الجامعية، في إطار حرص الجامعة على اكتشاف المواهب والمبدعين.