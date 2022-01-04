إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد بالعراق

أعلن مسؤول بالتحالف الدولي ضد داعش، إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنباء العراقية، التي تضم قوات أجنبية وذلك وفقا لوكالة فرانس برس

كان مطار بغداد حيث توجد قوات استشارية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تعرض في وقت متأخر أمس الاثنين لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين تمّ إحباطه.

وبحسب المسؤول فقد حاولت الطائرتان المفخختان، استهداف القاعدة العسكرية عين الأسد بمحافظة الأنباء العراقية، التي تضم قوات أجنبية منها قوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة واشنطن.

الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليمانى

وتزامن الهجوم بالطائرتين مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية في المطار ذاته، حيث يقيم الحشد الشعبي والمؤلف من فصائل عدة موالية لإيران منذ أيام، احتفالات في الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني.

تحقيق عراقي في الحادث

وأفاد المسؤول بالتحالف الدولي ضد داعش، بإحباط الهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنباء العراقية، التي تضم قوات أجنبية، وتم إسقاطهما.

وقال المسؤول إن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح"، موضحاً أن الهجوم "لم يسفر عن أضرار"، مضيفا أن تحقيقاًعراقياً بدأ في الحادثة، ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني مسؤولا عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، قضى مع المهندس بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة بعيد خروجهما من مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.