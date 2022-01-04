مصانع السكر والمدارس الفنية تدشن مبادرة لزراعة القصب بالشتلات في قنا

بدأت مصانع السكر والمدارس الفنية الزراعية في محافظة قنا، زراعة القصب بنظام الشتلات، لتغيير نمط الزراعة القديم الذي يعتمد على الغمر، في محاولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة إنتاجية فدان القصب من 45 إلى 60 طنا للفدان، باستخدام أساليب الزراعة والري الحديثة.

مصانع السكر تزرع القصب بالشتلات لأول مرة

وتجرى زراعة شتلات القصب في الأراضي وتعميمها على نحو 160 ألف فدان من زراعات القصب في المحافظة، لزيادة الإنتاجية بعدما تحدث عنها الرئيس السيسي في «أسبوع الصعيد»، موجهًا إلى ضرورة استخدام شتلات وأساليب زراعة حديثة.

وأكدت شركة مصانع السكر والتكرير بدشنا، في بيان صحفي، إنه حرصا منها بقيادة اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على تقديم أحدث طرق زراعة محصول قصب السكر، زرعت 3 أفدنة بنظام شتلات القصب لأول مرة بمصانع المركز، وأضاف البيان، أن الزراعة جرت في أراضي ملك مصانع سكر دشنا، وجارِ زراعة المساحة المتبقية، للارتقاء بزراعة القصب لرفع إنتاجية الفدان وتعميم الفكرة.

التعليم الزراعي بقنا يعمم الفكرة في حقوله

وشرعت مديرية التربية والتعليم بقنا، في تطبيق مبادرة زراعة قصب السكر في صورة شتلات بالمدارس الزراعية، ومن بينها خزام الثانوية الزراعية التابعة لمركز قوص، بزراعة حقل نموذجي بقصب السكر عن طريق الشتل.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن التجربة جرى تعميمها على جميع مدارس التعليم الفني الزراعي بالمحافظة، مع مراعاة الري بالتنقيط بديلا عن الغمر، لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف «خالد» أن التجربة سيجرى تعليمها على مزارعي القصب، من خلال ندوات من قبل القائمين على المدارس الزراعية، لتقديم كل الدعم للفلاحين، وأكد وكيل الوزارة، إنشاء مركز تثقيفي زراعي من المتخصصين في مجال الزراعة وأقسامها المختلفة، لتثقيف المجتمع ونقل التجارب الزراعية الصحيحة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك التجارب.