السيسي لـ«أهالي أسوان»: «اشتغلوا في زراعة القصب.. الفدان ينتج 60 طنا»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالا إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلا: «فدان قصب السكر بيجيب كام بالشتلة»، وذلك ردا على ما قاله الوزير، بأنّ الزراعة بالعُقل يترتب عليها بعض الفقد، لكن الزراعة بالشتل أفضل، بسبب إمكانية تعويض الشتلات التالفة، ما يحافظ على كثافة الزراعة في الفدان.

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الزراعة: فدان القصب بالشتل ينتج 60 طنا

وأجاب وزير الزراعة، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «فدان قصب السكر لو زرعناه بالشتل بياخد من 45 إلى 48 ألف شتلة، والعود الواحد 1.1 كيلو، يعني تجيب من 55 إلى 60، وفي محاصيل عندنا جابت 65 طن»، فقال الرئيس: «هقول جابت 60 بس، يا جماعة، يا محافظ أسوان، ويا أهل أسوان، إمبارح كانوا بيكلموني في ناس قادرة تشتغل وعاوزة تشتغل، ولسه كنت بكلم الدكتور مصطفى مدبولي على بحيرة ناصر لإنتاج السمك، كانت بتنتج كم؟».

إنتاج بحيرة ناصر

وقال القصير: «جابت 25 و27 طن»، فقاطعه الرئيس: «أول ما اتعملت كانت بتنتج كام؟»، فأجابه الوزير: «كانت بتجيب 80 طن الأول»، فأجابه الرئيس: «مبتجيبش 80 ليه النهاردة؟، هو عدد السكان زاد ولا وقلّ؟، بحيرة ناصر تبع مين؟».

وأكد وزير الزراعة للرئيس أنّ بحيرة ناصر تابعة لهيئة الثروة السمكية والزراعة، فأجابه السيسي: «يعني تبع مين برضو؟»، فقال القصير: «تبع وزير الزراعة»، فرد الرئيس مازحا: «أهلا وسهلا، إنتوا فاكرين إننا بنحرج بعض؟، والله ما ذنبك، ولا ذنب الوزير اللي قبلك، ولا اللي قبله».