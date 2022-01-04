الحكومة تنفي تصدير شحنات بصل أخضر فاسدة تسبب الإصابة ببكتريا الإيكولاي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا الإيكولاي.

وزارة الزراعة تؤكد جودة وسلامة كل المحاصيل المصدرة للخارج

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا الإيكولاي، مُشددةً على جودة وسلامة كل المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأخضر، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

وزارة الزراعة: لم نتلق إخطارات رفص لشحنات البصل الأخضر المصدرة

وأكّدت وزارة الزراعة، أنَّ الوزارة لم تتلق أي ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً.

وتخضع جميع المحاصيل المصرية المُصدرة للخارج للفحوصات الدقيقة من قبل الحجر الزراعي من خلال سحب عينات منها، وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً وخلوها من أي ملوثات، مؤكدةً أنَّ صادرات مصر من البصل الأخضر بلغت 43 ألف طن عام 2021، جرى تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة حول العالم.

43 ألف طن صادرات مصر من البصل الأخصر في 2021 لـ36 دولة

وفي سياق متصل، تجاوزت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021، نظراً للجهود التي تقوم بها الوزارة في عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع الإيكولاي «E.coli»، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزارع التصديرية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق

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