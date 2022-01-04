إعانات عاجلة من نقابة الغزل والنسيج لضحايا حادث شركة النصر

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، تقديم الدعم المادي إلى أسر ضحية حادث شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، والمصابين المتضريين من انهيار أحد أسقف صالات النسيج أمس، موضحًا أنَّه جار التنسيق مع إدارة الشركة واللجنة النقابية لصرف إعانات عاجلة.

النقابة تقف بجانب العمال في وقت المحن

وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ ما تقوم به النقابة العامة يأتي في إطار دورها المستمر ليس فقط في توعية عمالها بحقوقهم وواجباتهم، بل أيضًا في الوقوف بجانبهم وقت المحن والأزمات، مجددًا عزاء النقابة العامة في شهيد العمل، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

يُذكر أنَّ سقف إحدى العنابر في شركة النصر للغزل والنسيج قد تعرض للانهيار نتيجة وجود تصدعات به، وقال شهود عيان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه تم استخراج ضحايا من تحت أنقاض السقف المنهار، كما جرى تخصيص سيارات الإسعاف لنقلهم إلى طوارئ مستشفى المحلة الكبرى.

نائبة: 50 مليون جنيه قيمة الخسائر

وعرضت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن هذه الواقعة، ذكرت فيه إنَّ الخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أنَّ توقيت وقوع الحادث تزامن مع موعد تغيير وردية، وهو ما أدى إلى الحد من الخسائر في الأرواح.

وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي سيجرى اتباعها مع ضحايا ذلك الإهمال، وكذلك الكشف عن أسباب سقوط العنبر، وما سيتمّ اتخاذه للحفاظ على سلامة العمال.

وفي السياق ذاته، نعى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، ضحية الحادث، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيدًا بموقف النقابة العامة للغزل والنسيج في متابعة تداعيات الحادث وصرف إعانات عاجلة للضحايا، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة التحقيق في الحادث ومعرفة الأسباب والعمل على عدم تكرارها.