انهيار سقف بشركة النصر للغزل في المحلة.. وأنباء عن ضحايا تحت الأنقاض

شهدت مصانع شركة النصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، منذ قليل، حادثا مأسويًا، حيث انهار سقف عنبر بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة؛ ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين واختفاء آخرين تحت الأنقاض، وجرى الدفع على الفور بعدد من سيارات الإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

إخطار بالحادث

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث، وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث بحضور اللواء محمد العكل حكمدار بمركزي سمنود والمحلة واللواء حسين لبيب رئيس مدينة المحلة إلى موقع الحادث لمتابعة تطوراته.

وجود وفيات ومصابين

وأفاد شهود عيان لـ«الوطن»، عن وجود ضحايا أسفل أنقاض السقف المنهار وجاري استخراجهم وخُصصت سيارات إسعاف لنقلهم إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.