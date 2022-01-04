العثور على جثة عامل أسفل أنقاض مصنع شركة النصر بالمحلة الكبرى

عثرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، على جثة عامل أسفل أنقاض بقايا عنبر مصنع شركة النصر للغزل والنسيج المنهار بمدينة المحلة الكبرى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث.

محافظ الغربية يصل إلى موقع الحادث

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية على رأسهم الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إلى موقع الحادث بحضور اللواء محمد العكل حكمدار بمركزي سمنود والمحلة واللواء حسين لبيب رئيس مدينة المحلة.

تفاصيل حادث انهيار مصنع شركة النصر للغزل

وكشف شهود عيان عن وجود ضحايا مصابين أسفل أنقاض السقف المنهار، إضافة إلى استخراج الضحايا والبالغ أعدادهم 6 مصابين وخصصت سيارات إسعاف لنقلهم إلى قسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام.

واطمأن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على جميع المصابين بأقسام المستشفى العلاجية، موجها بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم لحين تماثلهم للشفاء.

كما شيع المئات جثمان العامل الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالحادث، بمسقط رأسه بقرية الدواخلية بمركز المحلة في مشهد جنائزي مهيب حتى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر أنه جرى منح عمال شركة النصر إجازة تصل لـ10 أيام؛ لحين الانتهاء من أعمال الترميمات وصيانة العنابر المتهالكة داخل الشركة حفاظا على الأرواح.